Постоянный координатор ООН высоко оценил вклад Казахстана в деятельность организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура высказался о вкладе Казахстана в организацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ООН может быть настолько хороша, насколько хороши ее члены. Поэтому я всегда высоко оценивал вклад Казахстана в реализацию ее международного видения через призму ООН. Например, Казахстан активно занимается денуклеаризацией, содействием установлению мира, берет на себя глобальную ответственность как непостоянный член Совбеза ООН на 2017-2018 годы, продвигает устойчивое развитие путем организации международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». И это лишь немногие из его инициатив», - сказал Норимаса Шимомура на брифинге «ООН и Казахстан: вместе на пути к устойчивому будущему» в МИД РК.

По его словам, такое активное членство не только мотивирует сотрудников ООН работать лучше, но и поддерживает конструктивное видение других государств-членов ООН.

«Повестка устойчивого развития-2030 была принята глобальными лидерами в 2015 году. Это ряд наиболее амбициозных целей развития, которые были приняты сегодня. Повестка состоит из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), которые нацелены на то, чтобы не оставить никого позади и обеспечить развитие в наших странах. Мы также знаем, что ЦУР предлагают лучшие меры для урегулирования конфликтов, а также выявления основных причин конфликтов и насилия. Учитывая данную парадигму, система ООН нацелена на поддержку государств-членов по достижению целей развития. Тем не менее государства-члены и генеральный секретариат чувствуют, что система ООН недостаточно соответствует нашим целям», - отметил спикер.

В связи с этим, напомнил координатор ООН, генеральный секретарь организации начал процесс реформирования системы ООН в вопросах мира и безопасности, управления и системы развития.

«В данном контексте Генеральная Ассамблея ООН приняла в прошлом году резолюцию 72279 о реформировании системы развития ООН, что привело к запуску реформы системы развития ООН с января этого года. Ряд ключевых приоритетов реформирования был определен на глобальном, региональном и страновом уровнях. На страновом уровне данная реформа требует, чтобы государства-члены ООН, фонды и программы ООН работали более тесно, согласованно, эффективно под сильным руководством постоянных координаторов ООН», - заключил Н. Шимомура.