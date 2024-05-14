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    10:18, 14 Май 2024 | GMT +6

    Постоянно мониторить уровень воды в реке Жайык поручил Премьер-министр РК

    Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил продолжить противопаводковые работы в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Прежде всего, начнем наше заседание с ситуации с паводками. Как мы видим, всё ещё сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атырауской области, поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ. Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Жайык уже превысил опасные отметки, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства. 

    Согласно его поручению, эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток.

     — Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык. Кроме того, в Актюбинской области два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения. Нужно четко контролировать наличие в них продуктов и медикаментов. Имеются населенные пункты без электричества. Надо ускорять ремонтные работы, — отметил Премьер. 


    — Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни, — подчеркнул глава Кабмина. 

    Теги:
    Правительство Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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