Постоянно мониторить уровень воды в реке Жайык поручил Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил продолжить противопаводковые работы в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прежде всего, начнем наше заседание с ситуации с паводками. Как мы видим, всё ещё сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атырауской области, поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ. Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Жайык уже превысил опасные отметки, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Согласно его поручению, эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток.

— Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык. Кроме того, в Актюбинской области два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения. Нужно четко контролировать наличие в них продуктов и медикаментов. Имеются населенные пункты без электричества. Надо ускорять ремонтные работы, — отметил Премьер.