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    03:11, 21 Март 2022 | GMT +6

    Постояльцев Центра адаптации поздравили с Наурызом сотрудники колонии в Степногорске

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии весеннего праздника Наурыз мейрамы сотрудники учреждения ЕЦ-166/18 посетили Центр адаптации города Степногорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, в Центре на сегодняшний день живут 20 взрослых и детей, которые столкнулись с недопониманием и проблемами в семье.

    «Это социальное учреждение на несколько месяцев становится их родным домом, семьёй, где о них заботятся, согревают вниманием, делятся теплом своей души, а это в такой ситуации очень важно», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    «Коллеги договорились между собой о посещении Центра адаптации. Одной из основных причин было то, что в сложных жизненных ситуациях оказались дети», - поделился заместитель начальника учреждения Иван Падалко.

    Вооружившись сладостями, а главное - хорошим настроением, молодые офицеры выехали в центр.

    «Было очень приятно видеть ожившие лица ребят, да и их родителей. Мы шутили с детьми и смеялись, беседовали о празднике. Уезжая, сами были в приподнятом настроении. Думаю, что жильцов центра мы немного подбодрили», - добавил начальник отряда учреждения Максат Оспанов.

    Добавим, что сотрудники колонии ежегодно посещают детские социальные учреждения, а также помогают многодетным семьям, пожилым и одиноким.

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    Регионы Казахстана Наурыз ДУИС Акмолинская область
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