Постояльцев Центра адаптации поздравили с Наурызом сотрудники колонии в Степногорске
Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, в Центре на сегодняшний день живут 20 взрослых и детей, которые столкнулись с недопониманием и проблемами в семье.
«Это социальное учреждение на несколько месяцев становится их родным домом, семьёй, где о них заботятся, согревают вниманием, делятся теплом своей души, а это в такой ситуации очень важно», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
«Коллеги договорились между собой о посещении Центра адаптации. Одной из основных причин было то, что в сложных жизненных ситуациях оказались дети», - поделился заместитель начальника учреждения Иван Падалко.
Вооружившись сладостями, а главное - хорошим настроением, молодые офицеры выехали в центр.
«Было очень приятно видеть ожившие лица ребят, да и их родителей. Мы шутили с детьми и смеялись, беседовали о празднике. Уезжая, сами были в приподнятом настроении. Думаю, что жильцов центра мы немного подбодрили», - добавил начальник отряда учреждения Максат Оспанов.
Добавим, что сотрудники колонии ежегодно посещают детские социальные учреждения, а также помогают многодетным семьям, пожилым и одиноким.