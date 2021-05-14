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    17:00, 14 Май 2021 | GMT +6

    Постковидные последствия могут длиться по несколько лет – эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева поддержала пользу вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу сказать, что вакцинация, которая у нас идет по стране, это шанс. Не будет страха того, что перенесенная коронавирусная инфекция оставит последствия в организме», - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

    По ее словам, некоторые последствия коронавирусной инфекции могут быть очень долгосрочными.

    «Поскольку сейчас уже ученые со всех стран мира выделяют более 50 постковидных последствий заболевания, и долгосрочные Covid-эффекты, которые могут длиться до нескольких лет. Специалисты ВОЗ говорят о том, что вакцины против Covid-19 по-прежнему защищают от всех вариантов мутаций», - отметила эксперт.

    «И наша задача состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни и жить в свободном мире без масок. Дышать спокойно благодаря тому, что мы будем все иммунизированы, у нас будет популяционный иммунитет», - заключила Л. Ералиева.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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