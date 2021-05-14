Постковидные последствия могут длиться по несколько лет – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева поддержала пользу вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что вакцинация, которая у нас идет по стране, это шанс. Не будет страха того, что перенесенная коронавирусная инфекция оставит последствия в организме», - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, некоторые последствия коронавирусной инфекции могут быть очень долгосрочными.

«Поскольку сейчас уже ученые со всех стран мира выделяют более 50 постковидных последствий заболевания, и долгосрочные Covid-эффекты, которые могут длиться до нескольких лет. Специалисты ВОЗ говорят о том, что вакцины против Covid-19 по-прежнему защищают от всех вариантов мутаций», - отметила эксперт.

«И наша задача состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни и жить в свободном мире без масок. Дышать спокойно благодаря тому, что мы будем все иммунизированы, у нас будет популяционный иммунитет», - заключила Л. Ералиева.



