Постепенный спад жары ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 8 - 10 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большей части Казахстана, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами, 9 июня на севере, в центре страны - сильные дожди, град и пыльная буря.

В дневные часы очень сильная жара сохранится 8 июня на востоке, 8 - 9 июня на юго-востоке страны до +41°С, 8 - 9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С.