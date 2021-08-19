Постепенную модернизацию вопросов ЕНТ проведет МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что перед ведомством стоит задача постепенной модернизации вопросов Единого национального тестирования. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году впервые в стране ЕНТ проведено в электронном формате по принципу «Один компьютер – одна камера – один тестируемый». Благодаря этому был обеспечен высокий уровень =академической честности. В 2019 году было изъято 128 тысяч запрещенных предметов, аннулировано всего 24 результата. В 2020 году попыток и аннулированных было 2,5 тысячи. В этом году всего около 756 случаев таких, и все они были аннулированы. Face ID позволил выявить 18 попыток подставных лиц, которые не допущены к тестированию. Я считаю, что все эти меры дают возможность прозрачного и объективного проведения важного тестирования», - отметил министр.

По его словам, стоит задача постепенной модернизации содержания вопросов ЕНТ. Следующим важным шагом станет качественное изменение содержания, основанное на принципах надежности, практичности.

«ЕНТ должен стать эффективным инструментом отбора студентов и отправной точкой отслеживания траектории обучения в вузе. Все вопросы тестирования будут оценивать именно функциональную грамотность выпускников, а не возможность запоминания и воспроизведения фактов», - пояснил Асхат Аймагамбетов.