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Постепенное ослабление мороза прогнозируют синоптики в ближайшие дни

26 Декабря 2018 11:53 273
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Постепенное ослабление мороза прогнозируют синоптики в ближайшие дни

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток, 27-29 декабря, мороз будет медленно ослабевать, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Сибирский антициклон, вызвавший в Казахстане аномальные морозы, будет продолжать оказывать своё влияние на погоду в большинстве областей республики. В ближайшие сутки, особенно ночью, сильные морозы сохраняться. Но на западные области уже начали поступать тёплые и влажные воздушные массы, связанные с циклонами и атмосферными фронтами. По мере перемещения на восток они будут вызывать местами снегопады, метели, сильный юго-западный ветер, гололёд, повышение температуры и ослабление морозов.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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