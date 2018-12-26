Постепенное ослабление мороза прогнозируют синоптики в ближайшие дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток, 27-29 декабря, мороз будет медленно ослабевать, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сибирский антициклон, вызвавший в Казахстане аномальные морозы, будет продолжать оказывать своё влияние на погоду в большинстве областей республики. В ближайшие сутки, особенно ночью, сильные морозы сохраняться. Но на западные области уже начали поступать тёплые и влажные воздушные массы, связанные с циклонами и атмосферными фронтами. По мере перемещения на восток они будут вызывать местами снегопады, метели, сильный юго-западный ветер, гололёд, повышение температуры и ослабление морозов.