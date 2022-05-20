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    Постдокторантам выделят 1000 грантов с зарплатой в 500 тыс. тенге в РК

    20 Мая 2022, 19:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С этого года 500 ученых пройдут стажировку в ведущих научных центрах мира. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Правительством проводится комплексная работа по увеличению числа научной молодежи. Мы ставим задачу увеличить долю молодых ученых на 50%, или до 17 тыс. человек. Для этого проводятся специальные конкурсы по финансированию идей молодых ученых. Уже профинансирован 451 проект на общую сумму 26 млрд тенге», - сказал Ералы Тугжанов.

    По его словам, впервые в рамках программы «Молодой ученый» постдокторантам будет выделено 1000 грантов с зарплатой в 500 тыс. тенге.

    «С этого года ежегодно 500 ученых начали проходить стажировку в ведущих научных центрах мира», - добавил заместитель главы Правительства.

    Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется увеличение государственных образовательных грантов на 50%.

    «Расширяются возможности для получения нашей молодежью высшего образования на бесплатной основе. К 2025 году планируется увеличение государственных образовательных грантов на 50%. Из них молодежи регионов со средним показателем выпускников школ ниже общереспубликанского уровня впервые в этом году выделят 10 тыс. целевых грантов для обучения в университетах других регионов», - сообщил Ералы Тугжанов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Наука Сенат Молодежь Ералы Тугжанов
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