Поставщиков угля энергопроизводящим организациям назвал Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о государственном контроле за соблюдением обоснованных цен при реализации угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На товарном рынке энергетического угля для нужд энергопроизводящих организаций поставщиками являются ТОО «Богатырь Комир», занимающий доминирующее положение, а также АО «Каражыра», ТОО «Майкубен-Вест» и другие, доли каждого из которых не превышают 15% от общего объема реализации», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

С учетом этого, по его словам, на ТОО «Богатырь Комир» распространяется требование законодательства в области защиты конкуренции о применении обоснованных цен при реализации угля.

«Механизм контроля монопольно высоких цен не ограничен временным периодом и позволяет осуществлять государственный контроль за его соблюдением на постоянной основе. Таким образом, государственный контроль за соблюдением обоснованных цен при реализации угля ведет Агентство по защите и развитию конкуренции», - заключил Р. Скляр.