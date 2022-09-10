Поставщиков нефтепродуктов в Павлодарской области привлекли к ответственности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Поставщиков нефтепродуктов в Павлодарской области привлекли к административной ответственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК.

На основании материалов поступивших из департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области установлено, что ИП «Алиев В.Г.», ИП «Александров И.М.» и ТОО «Проектно-строительная компания «ГРАНД» в Павлодаре реализовывали дизельное топливо по завышенной цене, тем самым нарушили пункт 3 статьи 14 Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», превысив предельную цену розничной реализации нефтепродуктов, на которое установлено государственное регулирование цен.

ДКРЕМ в отношении правонарушителей возбуждены административные производства по части 1 статьи 171 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Санкция статьи предусматривает штраф, насубъектов малого предпринимательства в размере 100 МРП, что составляет 306 300 тенге, на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП, что составляет 612 600 тенге.

Материалы по делу направлены на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Павлодара.

За повторное правонарушение, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф в размере ста процентов от дохода (выручки) , полученного в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации.

Субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов, следует строго соблюдать требования законодательства в области реализации нефтепродуктов, и не допускать реализацию выше установленных предельных цен.



