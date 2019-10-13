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Поставщики воды вернут 213 млн тенге жителям Атырау

13 Октября 2019 04:07
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Поставщики воды вернут 213 млн тенге жителям Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поставщики воды вернут жителям Атырау213 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Компенсирующий тариф для переданного в доверительное управление государственного предприятия «Атырау су арнасы» введен из-за того, что предприятие более чем на 5 процентов не исполнило статьи предусмотренных затрат. Общая сумма компенсации потребителям – 213 миллионов тенге.

Компенсирующий тариф действует как на водоотведение, так и на водоснабжение», - сообщили в областном департаменте Комитета естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Атырауской области.

По информации ведомства, действовать компенсирующий тариф будет год. До полного погашения суммы в 213 млн. тенге.

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Ключевые слова: Атырауская область, ЖКХ,
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Автор:

А. Соколов

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