Поставщики воды вернут 213 млн тенге жителям Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поставщики воды вернут жителям Атырау213 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компенсирующий тариф для переданного в доверительное управление государственного предприятия «Атырау су арнасы» введен из-за того, что предприятие более чем на 5 процентов не исполнило статьи предусмотренных затрат. Общая сумма компенсации потребителям – 213 миллионов тенге.

Компенсирующий тариф действует как на водоотведение, так и на водоснабжение», - сообщили в областном департаменте Комитета естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Атырауской области.

По информации ведомства, действовать компенсирующий тариф будет год. До полного погашения суммы в 213 млн. тенге.