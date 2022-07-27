27 Июля 2022 17:17

Поставщики против предоставления вакцин на платный рынок - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поставщики зарубежных фармкомпаний против предоставления вакцин от коронавируса на платный рынок. Об этом заявила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время пресс-конференции в СЦК представителей Минздрава спросили, можно ли будет вакцинироваться и ревакцинироваться иностранными вакцинами на платной основе.

«Если бы это было решение Минздрава, мы бы это сделали еще в прошлом году, чтобы был доступ и чтобы не возникало вопросов. Хочешь получить вакцину бесплатно - пожалуйста, получай вакцину, которая закуплена государством. Хочешь - получай платно. То есть, по любым другим вакцинам, по тому же самому гриппу, когда есть выбор», - объяснила Айжан Есмагамбетова.

Она сообщила, что сама на прошлой неделе проводила переговоры со всеми основными поставщиками зарубежных вакцин: Moderna, Pfizer. Однако, как уточнила главный санврач РК, поставщики выступают против предоставления вакцин на платной основе.

«Но, к сожалению, это зависит не от нас. У поставщиков сегодня нет этого решения. То есть, поставщики сегодня категорически против предоставления вакцин на платный рынок. Мы даже предлагали, нашли, допустим, у нас в Казахстане дистрибьютора, который мог бы этим заняться. Но, к сожалению, у поставщиков четко установленное правило, что пока в мире есть пандемия КВИ, поставка вакцин против КВИ будет только идти на основании договора с государством и только для государства», - сказала спикер.

«Мы, как Минздрав, заинтересованы в том, чтобы у нашего населения был доступ к большому количеству вакцин. В первую очередь, на бесплатной основе, чтобы у населения был выбор. Но вы должны понимать, что это от нас абсолютно не зависит», - сказала Айжан Есмагамбетова.