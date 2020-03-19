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Поставщикам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям за долги

19 Марта 2020 15:36
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Поставщикам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям за долги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральный аппарат Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК дал поручение своим территориальным подразделениям рекомендовать субъектам естественных монополий и общественно значимых рынков не производить прекращение предоставления регулируемых услуг в сфере ЖКХ потребителям за образовавшиеся задолженности на период действия чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в период чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: ЖКХ, Другие государственные органы, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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