Поставщикам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям за долги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральный аппарат Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК дал поручение своим территориальным подразделениям рекомендовать субъектам естественных монополий и общественно значимых рынков не производить прекращение предоставления регулируемых услуг в сфере ЖКХ потребителям за образовавшиеся задолженности на период действия чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в период чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса», - говорится в сообщении.