Поставщика марихуаны из южных регионов задержали акмолинские полицейские

ЖИБЕК-ЖОЛЫ. КАЗИНФОРМ - Поставщика крупной партии марихуаны из южных регионов задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию по задержанию наркодилера провели оперативники и бойцы спецподразделения департамента полиции на пропускном терминале поселка Жибек-Жолы Аршалынского района.

По информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности, 43-летний житель столицы, на протяжении некоторого времени, занимался поставкой наркотических средств на территории Акмолинской области. Для подтверждения его преступной деятельности оперативники заранее провели ряд специальных мероприятий. Также установлено, что сырье дилер привозил из южных регионов республики.

« В ходе задержания, при обыске автомашины Chevrolet Cobalt, в которой фигурант находился в качестве пассажира, под сидениями обнаружили и изъяли два полиэтиленовых свертка, внутри которых находились еще три полиэтиленовых и четыре бумажных свертка с марихуаной, общим весом более 1,5 кг «, - сообщили в полиции.

К слову, для того чтобы скрыть специфический запах наркотического средства от служебно-розыскных собак, наркодилер предварительно обработал пакеты с марихуаной прокисшим майонезом.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами», на период расследования астанчанин будет находиться под арестом.









Фото: polisia.kz



