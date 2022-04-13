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Поставщик воды вернёт потребителям 359 млн тенге в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
13 Апреля 2022, 22:50
Поставщик воды вернёт потребителям 359 млн тенге в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау поставщик воды компания «Атырау облысы су арнасы» вернёт потребителям 359 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий, коммунальное предприятие «Атырау облысы су арнасы» допустило неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных ведомством размеров. При этом ещё допустило нецелевое использование амортизационных отчислений по регулируемым услугам - водоснабжению и водоотведению. Такое нарушение Закона «О естественных монополиях» выявлено в ходе анализа отчетов коммунального предприятия об исполнении утвержденных тарифных смет за 2020-2021 годы по регулируемым услугам.

Антимонопольное ведомство утвердило для «Атырау облысы су арнасы» временный компенсирующий тариф. Общая сумма возврата потребителям по обеим услугам (с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК) составляет 359,5 млн тенге. Компенсирующий тариф вводится в действие с 1 мая и продлится до 30 апреля 2023 года.
Кроме того, КГП «Атырау облысы су арнасы» привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о естественных монополиях» КоАП РК и оштрафовано.

Компенсирующий тариф будет действовать в городе Атырау и Макатском районе.


Атырауская область   ЖКХ   Цены и тарифы  
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