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    13:17, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Поставщик и продавец наркотических средств осужден на 16 лет лишения свободы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане и Алматы была проведена спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана. Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 кг марихуаны и мефедрона. По решению суда, изъятые наркотические вещества уничтожены». – сообщили в ведомстве.


    Теги:
    Суды Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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