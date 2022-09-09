Поставщик и продавец наркотических средств осужден на 16 лет лишения свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане и Алматы была проведена спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана. Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 кг марихуаны и мефедрона. По решению суда, изъятые наркотические вещества уничтожены». – сообщили в ведомстве.