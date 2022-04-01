Поставлявшая в регион наркотики ОПГ ликвидирована в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая продолжительное время занималась поставкой и сбытом наркотических средств на территорию региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативная разработка в отношении ОПГ проводилась в течение пяти месяцев.

Организатор группы наладил устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением «Шымкент – Атырау». Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. Установленный доход от противоправной деятельности составил более шести миллионов тенге.

Участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей», - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев,

По факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней».

Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.