Поставлять вакцину QazVac в Саудовскую Аравию предлагает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac в Саудовскую Аравию. Об этом заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы снизить ограничения для перемещения, мы поддерживаем двустороннее признание наших паспортов вакцинации. Если сторона Саудовской Аравии заинтересована, Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac из Казахстана в Саудовскую Аравию, также совместное производство казахстанской вакцины на территории Королевства Саудовской Аравии», - заявил Бахыт Султанов во время казахстанско-саудовского инвестиционного бизнес-форума, проходящего в Нур-Султане.

Ранее глава Минторговли сообщил, что в октябре планируется открытие прямого рейса между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Отметим, что казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум проходит с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран. В ходе мероприятия саудовские компании поделились опытом реализации Национальной программы «Saudi Vision 2030», главной целью которой является развитие частного сектора и создание динамичного общества, а также повышение конкурентоспособности Королевства в международной торговле.