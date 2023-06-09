Поставлять электроэнергию в Турцию планирует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подчеркнул важность достижения энергетической независимости страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент мы держим ориентир на самодостаточность в поставках электроэнергии. Не только потому, что существует потенциальный геополитический риск, но еще и потому, что мы хотели бы использовать наш уникальный потенциал в данном направлении, и хотели бы быть экспортером энергии, в Европу в том числе. С нашими коллегами из Азербайджана мы начали обсуждение новых проектов по прокладке высоковольтных кабелей, которые позволили бы Казахстану поставлять электроэнергию в Турцию, в Европу», - сказал Алмасадам Саткалиев на Международном форуме Астана.

Он также напомнил, что Казахстан намерен по большей части заменить угольное топливо на природный газ.

«Мы понимаем, что чистая электроэнергия предоставит нам возможность получить преференции по экспорту, и позволит нам покрыть существующие потребности внутри страны. Природный газ – это то топливо, которое позволит нам заменить угольные ресурсы. У нас есть всесторонний план, какие дальнейшие действия необходимы. Мы отрабатываем этот момент с нашими стратегическими партнерами. Мы ожидаем серьезный эффект от исполнения намеченных нами планов. Мы очень богаты природными ресурсами, и сейчас очень важна цепочка поставок», - отметил министр.

По его словам, альтернативные пути всегда будут важны, особенно в ближайшее будущее.

«Особенно в партнерстве с теми компаниями, которые реализуют крупнейшие проекты в Казахстане, используя возможности Транскаспийского пути, уже имеем доступ к пути «Баку-Тбилиси-Джейхан». Используем и этот трубопровод. В данный момент мы изучаем вопрос инвестиций в возможное расширение наших путей, портов в Каспийском регионе. Тот же подход используется на наши магистральные цепочки поставок. Мы видим большой потенциал в нашей торговле с Китаем. Мы также ведем переговоры о продлении нефтепроводов с Китаем, и с центральноазиатскими странами посредством железнодорожных путей», - добавил глава ведомства.