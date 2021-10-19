Поставлена задача создать свыше 1 миллиона новых рабочих мест - Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для реализации 10 национальных проектов будет создано девять мегаиндикаторов. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов в интервью на площадке TALAP.Talks, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом для Правительства, для государства у нас есть 10 национальных проектов и девять интегрированных показателей больших. Это, например, достижение средней продолжительности жизни до 75 лет. Вся страна должна над этим работать. Потому что там и безопасность, и здоровье граждан и транспортная безопасность. Очень много вопросов вокруг этого», - сказал Кайрат Келимбетов.

Во вторых, как отметил спикер, это создание определенного количества рабочих мест.

«Вот сейчас поставлена задача создать свыше 1 миллиона новых рабочих мест. Мы понимаем с вами, что у нас демографический рост, у нас на рынок труда приходит большое количество молодого поколения, что у нас половина населения уже моложе ровесников независимости, и вот к этому демографическому росту наша инфраструктура должна заново переподготовиться», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Он также добавил, что будет девять мегаиндикаторов, которые будут вытекать из национальных проектов.

«Каждый национальный проект - это, по сути, 10 больших государственных программ», - резюмировал Кайрат Келимбетов.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.