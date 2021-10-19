РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Поставлена задача создать свыше 1 миллиона новых рабочих мест - Кайрат Келимбетов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для реализации 10 национальных проектов будет создано девять мегаиндикаторов. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов в интервью на площадке TALAP.Talks, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом для Правительства, для государства у нас есть 10 национальных проектов и девять интегрированных показателей больших. Это, например, достижение средней продолжительности жизни до 75 лет. Вся страна должна над этим работать. Потому что там и безопасность, и здоровье граждан и транспортная безопасность. Очень много вопросов вокруг этого», - сказал Кайрат Келимбетов.

    Во вторых, как отметил спикер, это создание определенного количества рабочих мест.

    «Вот сейчас поставлена задача создать свыше 1 миллиона новых рабочих мест. Мы понимаем с вами, что у нас демографический рост, у нас на рынок труда приходит большое количество молодого поколения, что у нас половина населения уже моложе ровесников независимости, и вот к этому демографическому росту наша инфраструктура должна заново переподготовиться», - пояснил Кайрат Келимбетов.

    Он также добавил, что будет девять мегаиндикаторов, которые будут вытекать из национальных проектов.

    «Каждый национальный проект - это, по сути, 10 больших государственных программ», - резюмировал Кайрат Келимбетов.

    Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.


    Теги:
    Мнения Нацпроекты Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!