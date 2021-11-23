Поставку вакцины «Спутник Лайт» ожидают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан ведет переговоры с Россией о возможных поставках в вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы прорабатываем этот вопрос. Запросили у наших российских коллег информацию о возможности поставки вакцины «Спутник Лайт. Это, в принципе, тот же «Спутник V», только отдельно первый компонент», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Министр уточнил, что сроки поставки прорабатываются.

Также Алексей Цой ответил на вопрос по поводу того, будет ли Карагандинский фармацевтический комплекс выпускать «Спутник Лайт».

«Да, там уже произвели опытную партию. Сейчас прорабатывается вопрос в том числе и производства. Насколько я знаю, в принципе, успешно прошли первые партии испытаний, они подтвердили свое соответствие заявленным требованиям», - заявил министр.

Алексей Цой ответил, какой объем данного вида вакцины намерен закупить Казахстан.

«По «Спутник лайт» мы сейчас запросили, какие объемы может выдать Россия. Потому что есть потребность собственного рынка. Как мы только получим коммерческое предложение, сколько вакцины возможно поставить, мы будем обсуждать. Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно, потому что идет поэтапно, в принципе до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации, они уже внутри страны есть», - отметил глава Минздрава.

Алексей Цой объяснил, что у основной части населения срок прививки в 6-9 месяцев истечет в следующем году. Поэтому, по словам министра, поставка «Спутник Лайт» в Казахстан планируется к 2022 году.