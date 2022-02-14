Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният перечислила группы населения, которым доступна вакцина «Комирнати» компании «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вакцина против КВИ «Комирнати» компании «Pfizer» доступна для тех групп населения, которым другие вакцины, применяемые на территории Казахстана, официально не рекомендованы. Как известно, к этим группам отнесены подростки в возрасте от 12 до 17 лет, беременные и женщины в периоде лактации. В настоящее время, приняты меры по расширению контингентов, которые могут прививаться данной вакциной», - сообщила Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

Она напомнила, что на сегодня начато проведение вакцинации и повторной вакцинации против КВИ, вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, следующим лицам:

1) лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;

2) обладателям международной стипендии «Болашак» и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки Республики Казахстан;

3) студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности и студентам, планирующим выехать по программе «Work and travel» и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному МОН РК;

4) пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.

«Также в настоящее время прорабатывается вопрос поставки вакцины «Комирнати» компании «Pfizer» в объеме 1 млн. доз для обеспечения доступности вакцины «Комирнати» компании «Pfizer» для других уязвимых групп населения», - заключила министр.