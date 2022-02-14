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Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК

14 Февраля 2022 11:54
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Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният перечислила группы населения, которым доступна вакцина «Комирнати» компании «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день вакцина против КВИ «Комирнати» компании «Pfizer» доступна для тех групп населения, которым другие вакцины, применяемые на территории Казахстана, официально не рекомендованы. Как известно, к этим группам отнесены подростки в возрасте от 12 до 17 лет, беременные и женщины в периоде лактации. В настоящее время, приняты меры по расширению контингентов, которые могут прививаться данной вакциной», - сообщила Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

Она напомнила, что на сегодня начато проведение вакцинации и повторной вакцинации против КВИ, вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, следующим лицам:

1) лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;

2) обладателям международной стипендии «Болашак» и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки Республики Казахстан;

3) студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности и студентам, планирующим выехать по программе «Work and travel» и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному МОН РК;

4) пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.

«Также в настоящее время прорабатывается вопрос поставки вакцины «Комирнати» компании «Pfizer» в объеме 1 млн. доз для обеспечения доступности вакцины «Комирнати» компании «Pfizer» для других уязвимых групп населения», - заключила министр.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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