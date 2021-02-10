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    17:17, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Поставки вакцин: Алексей Цой высказался о программе COVAX

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга прокомментировал вопрос участия Казахстана в программе по дополнительной поставке вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему Казахстан отказался от участия в программе COVAX? Хотя у страны был шанс получить дополнительные поставки вакцины и ускорить массовую вакцинацию. Если Казахстан не нуждается в дополнительных объемах препарата, почему страна не участвует в инициативе как страна, которая может помочь обеспечить вакциной другие страны», - задала вопрос журналист.

    «Мы про эту инициативу знаем. В настоящий момент можем быть участниками данной программы. Очень важный момент. Данная программа предполагает авансирование 25 % от возможных поставок вакцины. При этом не гарантирует, какую вакцину буду ставить и когда, в каких объемах. У нас продолжается переговорный процесс. Параллельно прорабатывается вопрос финансирования через иные источники. Но параллельно с этим проработали вопросы напрямую с производителями. Сейчас с каждой из компанией ведутся переговоры. Наша задача – обеспечить максимальную возможность из любых источников поставлять вакцины в Казахстан», - прокомментировал министр здравоохранения РК.

    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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