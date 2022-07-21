Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Поставки гудрона из РФ в Казахстан увеличены на 430 тыс. тонн в год
21 Июля 2022 15:23

Поставки гудрона из РФ в Казахстан увеличены на 430 тыс. тонн в год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях увеличения производства битума достигнуты договоренности об увеличении объемов поставок гудрона из Российской Федерации в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства энергетики РК.

Министерства энергетики двух стран подписали 18 июля протокол о внесении изменений в протокол между двумя ведомствами об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

Целью подписания протокола является увеличение квоты до 430,0 тыс. тонн в год на поставку гудрона из России в Казахстан, а также увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО «ЦЭНКИ» – Космического центра «Южный». Достигнутые договоренности применяются сторонами с даты подписания протокола.

Протокол опубликован на сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Казахстан и Россия отменят временное таможенное декларирование при вывозе нефтепродуктов
США считают энергетическое сотрудничество с Мексикой несправедливым
Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энергобезопасность стран ЦА - Президент РК
Читайте также
Казахстан и Россия отменят временное таможенное декларирование при вывозе нефтепродуктов
Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энергобезопасность стран ЦА - Президент РК
Аукцион по 17 участкам недр проведет Министерство энергетики Казахстана
Странам ЕС предложили сократить потребление газа на 15%
Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК
Повышенный спрос на электроэнергию зафиксирован в Кыргызстане
Резервуары нефтебаз оснастят приборами учета с 2024 года
Подвариант «кентавр» омикрон-штамма выявили в России
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив