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Поставки газа по «Северному потоку-1» в ЕС будут сокращены вдвое
26 Июля 2022 15:07

Поставки газа по «Северному потоку-1» в ЕС будут сокращены вдвое

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – «Газпром» сократит поставки газа в ЕС на 20% по магистральному трубопроводу «Северный поток-1», что вдвое уменьшит текущий уровень экспорта из-за ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

«Газпром» сообщил, что сокращение поставок начнется в 04:00 часов по Гринвичу в среду из-за «технического состояния» одной из двух последних работающих турбин.

Кремль утверждает, что он является надежным энергетическим партнером, и обвиняет западные санкции в перебоях с поставками газа в ЕС. Энергетический гигант отметил, что задержка с возвратом оборудования, обслуживаемого в Канаде, вынудила его сохранить поток газа на уровне 40% от мощности «Северного потока-1».

Однако правительство Германии считает, что нет никаких технических причин для ограничения поставок газа.

Продолжающиеся сокращения углеводородов по «Северному потоку-1», вероятно, затруднят европейским странам пополнение своих запасов перед зимой.

«Газпром» полностью прекратил поставки газа в Болгарию, Данию, Финляндию, Нидерланды и Польшу из-за их отказа оплачивать счета в рублях, а не в западной валюте.


Фото: gettyimages.com

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