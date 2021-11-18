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Поставки дизельного топлива из России прокомментировал министр энергетики РК

18 Ноября 2021 13:19
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Поставки дизельного топлива из России прокомментировал министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию на рынке дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас сегодня ситуация уже выправилась, это говорит о том, что дизтопливо в необходимых объемах зашло. Мы до этого называли, что нам необходимо импортировать порядка 100 тысяч тонн для того, чтобы стабилизировать ситуацию, импортировали не менее 146 тысяч тонн. Ну и в этой связи сейчас ограничений по продаже дизтоплива на заправках нет», - сказал Магзум Мирзагалиев в кулуарах, после пленарного заседания Сената.

«Те необходимые поставки, которые нужно было сделать на момент ремонта на ПНХЗ, мы их сейчас осуществили, в 1,5 раза больше завезли», - добавил министр.

Ранее, М. Мирзагалиев прокомментировал рост цен на горюче-смазочные материалы. «Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать, потому что при обсуждении цены на ГСМ мы должны помнить о двух вещах: независимости от цены на мировой Brent, а также цене подрядчика. Здесь не должна быть большая разница от сформированной цены. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна причина – большая разница в цене по сравнению с соседними странами», - заявил Магзум Мирзагалиев.


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#Общество   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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