Поставка вакцины Pfizer ожидается в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ожидается поставка вакцины Pfize. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области ожидается поставка вакцины Pfizer, в этих целях было выкуплено два холодильника с ультранизкой температурой для хранения 70000 доз. Этой вакциной планируется привить беременных женщин и подростков с 12 до 17 лет»,- проинформировали в управлении.

На 4 ноября в регионе зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 0,3%. Под наблюдением медицинских работников находится 3786 человек, из них на стационарном лечении- 1014.

На борьбу с КВИ из местного бюджета было выделено 13,8 млрд тенге. В эту сумму также входит бюджет на подготовку ко второй волне в размере 8,8 млрд тенге, закуп 180 машин скорой помощи и 12 передвижных медицинских комплексов.

В Алматинской области завершается вакцинация против гриппа среди населения.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения области Армана Джансенгирова, на 4 ноября иммунизацией охвачено 280 485 человек, что составляет 91% от надлежащего контингента и 13% от всего населения.

«Для иммунизации была использована вакцина российского производства под названием «Гриппол+». 309 463 доз вакцины были приобретены за счет средств местного бюджета на общую сумму 305 073 258 тенге. Эта вакцина используется в области на протяжении последних пяти лет»,- рассказал спикер.