Поставка продуктов производится регулярно в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти Карагандинской области просят не подаваться панике и не скупать в магазинах бакалейную продукцию. На сегодняшний день в регионе поставки идут беспрерывно, в рабочем порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала месяца на коммерческие склады области поступило 2 240 тонн товара. К 18 марта прибудут еще 1 500 тонн.

Кроме того, в стабфонде СПК «Сары-Арка» хранится 723 тонны бакалейной продукции. Склады постоянно пополняются. Для этого имеются финансовые ресурсы и коммерческие контракты.

Еженедельно проводится товарная интервенция из резервов стабилизационного фонда через сети супермаркетов и социальные павильоны.

Имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребности области по сахару, подсолнечному маслу, крупе гречневой, рису и т. д.

«Также для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания будут проведены проверки отделами предпринимательства городов и районов торговых объектов на предмет соблюдения допустимой торговой наценки согласно закону РК «О регулировании торговой деятельности», - сообщили в управлении предпринимательства Карагандинской области.