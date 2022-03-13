Поставка продуктов производится регулярно в Карагандинской области
С начала месяца на коммерческие склады области поступило 2 240 тонн товара. К 18 марта прибудут еще 1 500 тонн.
Кроме того, в стабфонде СПК «Сары-Арка» хранится 723 тонны бакалейной продукции. Склады постоянно пополняются. Для этого имеются финансовые ресурсы и коммерческие контракты.
Еженедельно проводится товарная интервенция из резервов стабилизационного фонда через сети супермаркетов и социальные павильоны.
Имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребности области по сахару, подсолнечному маслу, крупе гречневой, рису и т. д.
«Также для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания будут проведены проверки отделами предпринимательства городов и районов торговых объектов на предмет соблюдения допустимой торговой наценки согласно закону РК «О регулировании торговой деятельности», - сообщили в управлении предпринимательства Карагандинской области.