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    19:22, 12 Март 2022 | GMT +6

    Поставка продуктов производится регулярно в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти Карагандинской области просят не подаваться панике и не скупать в магазинах бакалейную продукцию. На сегодняшний день в регионе поставки идут беспрерывно, в рабочем порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала месяца на коммерческие склады области поступило 2 240 тонн товара. К 18 марта прибудут еще 1 500 тонн.

    Кроме того, в стабфонде СПК «Сары-Арка» хранится 723 тонны бакалейной продукции. Склады постоянно пополняются. Для этого имеются финансовые ресурсы и коммерческие контракты.

    Еженедельно проводится товарная интервенция из резервов стабилизационного фонда через сети супермаркетов и социальные павильоны.

    Имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребности области по сахару, подсолнечному маслу, крупе гречневой, рису и т. д.

    «Также для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания будут проведены проверки отделами предпринимательства городов и районов торговых объектов на предмет соблюдения допустимой торговой наценки согласно закону РК «О регулировании торговой деятельности», - сообщили в управлении предпринимательства Карагандинской области.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество
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