Поставка оружия в Ливию зарегистрированными в РК самолетами: в МИИР рассказали о принятых мерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В феврале текущего года Советом Безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией.Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по 3 авиакомпаниям, нарушивших эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО «Azee Air», ТОО «Sigma Airlines», ТОО «Jenis Air»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах («AGANYA LTD» (ОАЭ), LTD «Infinitive Seal Inc.» (Британские виргинские острова) и «SPACE CARGO INC.» (ОАЭ).

Воздушные суда указанных эксплуатантов воздушных судов эксплуатировались в регионе Ближнего Востока в интересах зарубежных заказчиков. Основной базировкой воздушных судов являются Объединенные Арабские Эмираты.

Полеты в страну, находящуюся под санкциями СБ ООН, осуществлялись с территории третьих стран.

Согласно международной практике, характер перевозимых грузов, сформированных за рубежом, не отслеживается государством эксплуатанта, то есть казахстанской стороной, а контролируется государственными органами иностранных государств, откуда осуществляются полеты.

По результатам проверок на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, Авиационной администрацией Казахстана приостановлено действие сертификата указанных 3 эксплуатантов гражданских воздушных судов, в том числе действие сертификата эксплуатанта ТОО «Sigma Airlines» согласно приказу генерального директора Авиационной администрации №167/1 от 29 мая 2020 года.

Министерством иностранных дел Республики Казахстан 5 июня 2020 года представлен доклад Комитета СБ ООН по Ливии в отношении нарушения эмбарго на поставки.

В докладе СБ ООН отмечена благодарность группы экспертов ООН за прозрачность и сотрудничество казахстанских властей и Авиационной администрации в ходе проводимого расследования.

В целях сохранения имиджа нашей страны от действий недобросовестных зарубежных авиакомпаний, вовлеченных в «непрозрачные схемы» поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов или в страны, находящиеся под санкциями СБ ООН, разработаны дополнительные условия для регистрации воздушных судов, предназначенных для перевозки груза и их последующего контроля, которые внесены в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

Указанные нормы ожидается принять до конца 2020 года в составе проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста».

Работа в данном направлении продолжается.