20 Мая 2022 12:27

Поставка лекарств из России планируется по графику – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за отсутствия возможности поставки закупленных в Украине лекарств Министерство здравоохранения РК ищет возможность закупа аналогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 6 мая 2022 года закуплены 1546 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, из них 621 наименование лекарственных средств и медицинских изделий иностранного производства. При этом, поставка закупленных 26 наименований лекарственных средств и медицинских изделий российского производства планируется по графику и из 28 наименований лекарственных средств и медицинских изделий украинского производства поставка невозможна по 15 наименованиям до конца года», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос МИА «Казинформ».

В настоящее время, говорится в ответе, проводится работа по закупу аналогов.

В ведомстве также сообщили о том, что проводится работа по исключению перебоев поставок лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, закупленных на 2022 год.

Как сообщалось ранее, с начала года в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в медицинские организации республики осуществлена поставка лекарств (жаропонижающие препараты Парацетамол и Ибупрофен, антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран) на 1,73 млрд тенге, пациенты обеспечены на сумму 528,85 млн тенге.

По состоянию на 11 мая 2022 года в аптеках при поликлиниках остаток данных препаратов имеется на сумму более 1,2 млрд тенге, что составляет 69 % от отгруженного объема.