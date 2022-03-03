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Поставили перед собой новые задачи в связи с поручениями Президента – Айман Мусахаджаева

3 Марта 2022 14:02
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Поставили перед собой новые задачи в связи с поручениями Президента – Айман Мусахаджаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева прокомментировала поручения Главы государства, данные им на съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На внеочередном XXII съезде партии «Нур Отан» Президент Токаев Касым-Жомарт Кемелевич поддержав предложение о переименовании партии на «AMANAT», сказал, что это не смена вывески, а должна быть кардинальная перестройка работы партии. Он обозначил ряд приоритетных задач, таких как децентрализация и повышение эффективности работы партийного аппарата; нужна живая работа с избирателями; обеспечение методической и идеологической поддержки первичек и филиалов, обучение кадров», - сказала Айман Мусахаджаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее словам, нужна новая культура взаимоотношений, основанная на доверии.

«Аманат – это завет предков, олицетворяющих идеалы независимости, единства и наши бескрайние просторы, завещанные предками. Главная задача, в сохранении этого бесценного наследия и это наш священный долг перед прошлым и будущим поколениями. Президент также высказался по ожидаемым реформам в Казахстане, которые будут озвучены 16 марта. Он сказал, что «наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристализация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений», что в свою очередь ставит новые задачи перед государством. Как он сказал «Времени на раскачку нет», - подчеркнула спикер.

В заключение беседы, народная артистка Казахстана озвучила задачи, которые университет поставил перед собой.

«Это создание цифрового университета, для этого будет проведена работа по внедрению платформы Alternata в учебный процесс, увеличение количества образовательных программ с использованием дуального обучения. Это было пожелание наших работодателей. Сейчас уже заключены договоры с Акмолинским областным казахским музыкально-драматическим театром имени Ш. Кусаинова, Туркестанским областным театром оперы и балета, Казахским музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, Карагандинским объединением им. Байжанова, Казахконцертом и многими другими организациями», - отметила А. Мусахаджаева.

Она также сообщила, что университет планирует провести работу по приведению в соответствие программ обучения с Венской консерваторией (Австрия).

«Все это позволит в дальнейшем перейти на двухдипломное обучение и др.

Оставленный многими поколениями аманат, не только в виде необъятной Родины, но и культуры, искусства народа, может быть сохранено только думающей, образованной, любящей свой Казахстан молодежью», - заключила А. Мусахаджаева.


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#Образование   #Культура   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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