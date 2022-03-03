Поставили перед собой новые задачи в связи с поручениями Президента – Айман Мусахаджаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева прокомментировала поручения Главы государства, данные им на съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На внеочередном XXII съезде партии «Нур Отан» Президент Токаев Касым-Жомарт Кемелевич поддержав предложение о переименовании партии на «AMANAT», сказал, что это не смена вывески, а должна быть кардинальная перестройка работы партии. Он обозначил ряд приоритетных задач, таких как децентрализация и повышение эффективности работы партийного аппарата; нужна живая работа с избирателями; обеспечение методической и идеологической поддержки первичек и филиалов, обучение кадров», - сказала Айман Мусахаджаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее словам, нужна новая культура взаимоотношений, основанная на доверии.

«Аманат – это завет предков, олицетворяющих идеалы независимости, единства и наши бескрайние просторы, завещанные предками. Главная задача, в сохранении этого бесценного наследия и это наш священный долг перед прошлым и будущим поколениями. Президент также высказался по ожидаемым реформам в Казахстане, которые будут озвучены 16 марта. Он сказал, что «наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристализация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений», что в свою очередь ставит новые задачи перед государством. Как он сказал «Времени на раскачку нет», - подчеркнула спикер.

В заключение беседы, народная артистка Казахстана озвучила задачи, которые университет поставил перед собой.

«Это создание цифрового университета, для этого будет проведена работа по внедрению платформы Alternata в учебный процесс, увеличение количества образовательных программ с использованием дуального обучения. Это было пожелание наших работодателей. Сейчас уже заключены договоры с Акмолинским областным казахским музыкально-драматическим театром имени Ш. Кусаинова, Туркестанским областным театром оперы и балета, Казахским музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, Карагандинским объединением им. Байжанова, Казахконцертом и многими другими организациями», - отметила А. Мусахаджаева.

Она также сообщила, что университет планирует провести работу по приведению в соответствие программ обучения с Венской консерваторией (Австрия).

«Все это позволит в дальнейшем перейти на двухдипломное обучение и др.

Оставленный многими поколениями аманат, не только в виде необъятной Родины, но и культуры, искусства народа, может быть сохранено только думающей, образованной, любящей свой Казахстан молодежью», - заключила А. Мусахаджаева.