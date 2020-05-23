Постаралась передать свое видение Любви – прима-балерина Айгерим Бекетаева о роли в балете «Бетховен-Бессмертие-Любовь»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главным событием этого года для театра оперы и балета «Астана Опера» стала мировая премьера балета «Бетховен-Бессмертие-Любовь», посвященного 250-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Балет был представлен в хореографии немецкого хореографа Раймондо Ребека. Прима-балерина театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, которая выступила в абстрактной роли – Любовь, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о сложностях постановки балета и о том, как она станцевала свою партию.

«Это мировая премьера. Мы одни из первых, кто отметил эту дату – 250-летие со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена. С постановщиком Раймондо Ребеком мы уже ранее работали вместе. Мне было приятно и интересно вновь с ним поработать, у него свое видение постановки балета и есть огромный опыт. Можно сказать, что это наше детище. Этот спектакль не идет ни в одном театре всего мира. Балет был поставлен именно на нас. Была проделана колоссальная работа. Бывало так, что сегодня поставим две минуты дуэта, а завтра он приходит и все меняет. Мы, как артисты, сами приняли участие в постановке. Раймондо очень хорошо продумал хореографию. В этом балете он представил четыре главных образа, и каждый сложен по-своему. Поначалу не понимали: что он хочет, как он это видит. В работе над этой постановкой мне было интересно все. У Раймондо Ребека свой особенный почерк», - рассказала Айгерим Бекетаева.

По словам прима-балерины, сложность балета заключалась в том, что был задействован оркестр, хор, балет.

«Я исполняла абстрактную роль. Моя героиня была Любовь. Поначалу было непонятно, как станцевать свою партию. Как передать любовь – это было сложно. Необходимо было пережить эти ощущения, чувства. Имея багаж, опыт, подумала, что надо показать свое отношение, свое понимание о любви. Я постаралась собрать всех моих героинь в других балетах, где движет любовь, и передать свое видение. Моим партнером был Бахтияр Адамжан в роли Бетховена, поэтому мне было комфортно с ним танцевать. Его Бетховен помог мне понять и воспринять Любовь», - отметила прима-балерина.

Айгерим Бекетаева также подчеркнула, что к мировой премьере готовились более двух месяцев.





«Мне кажется, если в реальности Бетховен выбрал бы любовь, то у нас наверняка не было бы Бетховена. Он не создал бы такие шедевры, которые мы сегодня имеем. К мировой премьере мы готовились более двух месяцев. Было очень интересным видение Раймондо, в частности то, как он выбрал музыку. В целом, сам постановочный процесс был захватывающим и интересным», - поделилась воспоминанием о подготовке прима-балерина театра оперы и балета «Астана Опера».

По сюжету, основные события балета начинаются с детства Бетховена. Его отец был очень строгим человеком. Он не воспринимал и не хотел слушать сочинения Бетховена, ругал, заставлял его играть произведения других композиторов. Моцарт и Гайдн, представленные в этом спектакле, были его наставниками и учителями. На этом фоне он срывается, уезжает на бал и там встречает свою Любовь.

«Встретив свою Любовь, Бетховен создавал «Лунную сонату». Он очень сильно переживал, как общество отнесется к его болезни, и постепенно начал закрываться от всего мира. «9 симфонию» создал абсолютно глухим. Мало того, что он дирижировал, после окончания этого триумфа он просто не слышал, как аплодировали ему люди, так как он стоял спиной к залу. Драматургию этого балета можно проследить по развитию партии Болезни. Очень тяжело, когда ты ничего не слышишь. Бахтияр Адамжан все это хорошо понимал, прочувствовал образ и сумел очень точно его передать. Когда шла постановочная часть, Раймондо Ребек разрешил артистам самим себе поставить номера. Для любого артиста – это большой плюс. Это возможность выразить себя, показать свое понимание образа. Если у нас были определенные задачи при постановке балета, то в случае с партией Болезни, исполнителям была предоставлена свобода - выразить свои чувства», - отметила Айгерим Бекетаева.

Артистка ведет весь балетный репертуар театра «Астана Опера». Все героини разные, и у каждой есть своя изюминка. Одна из самых любимых партий Айгерим - это партия в балете «Лебединое озеро» Чайковского. Образ белого Лебедя близок ей по темпераменту и по характеру. Балерина поделилась воспоминанием о своем первым выходе на сцену в партии Лебедя.

«Я только пришла в театр оперы и балета имени К. Баисеитовой, руководство сразу доверило мне исполнить главную партию Белого Лебедя в балете «Лебединое озеро». Это незабываемое чувство. И с того момента мне хотелось станцевать еще больше новых партий. Я интересовалась всем, появился свой азарт. Оглядываюсь назад и понимаю, что моя первая Лебедь и та, которая сейчас, трансформировалась, она совсем уже другая. Появились краски, технические сложности. Эта партия драматическая, и мне очень нравятся исполнять драматические роли, где можно плакать, смеяться, выражать свои чувства», - пояснила прима-балерина.

Айгерим Бекетаева в ходе беседы рассказала и о том, как проводит репетиции на карантине.

«Наше тело – это наш инструмент, за ним надо ухаживать. В какой-то степени карантин пошел мне на пользу. У меня появилась возможность поработать со своим видеоархивом, прочесть книги, посмотреть фильмы. С самого утра распределяла свой день: гимнастика на полу, вместе с коллегами также заходили в Zoom и проводили классический урок.

К сожалению, в связи с текущей ситуацией во всем мире, сорвались мои поездки. Я должна была лететь в Японию, в Токио, чтобы станцевать Эсмеральду в балете «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети. Приглашение получила от Луиджи Бонино. С нетерпением ждала этого момента. Также должна была состояться моя личная премьера в балете «Дон Кихот». Я достаточно долго шла к этой партии, так как считаю, что к ней нужно приходить с определенным опытом. Кроме того, должна была состояться премьера балета «Зов степи». Это национальный балет, который будет проходить в совершенно другом формате. Нам удалось до карантина сделать какие-то наметки. Надеюсь, зрителям понравится», - рассказала прима-балерина.

Айгерим Бекетаева считает, чтобы стать балериной нужно любить эту профессию и проявить трудолюбие.

«Я отдаю всю душу, силу и эмоции этому искусству. Мне это нравится, хочу пережить эти истории на сцене. Хочется, чтобы зритель приходил к нам и наслаждался балетом. Мне интересно контактировать со зрителями, видеть их эмоции, во время спектакля у нас происходит постоянный обмен эмоциями, это своего рода химия. Неотъемлемая часть нашей профессии - это трудолюбие. Мы репетируем целый день, чтобы на сцене представить номер, который длится всего три минуты. В каждой профессии есть свои сложности, но именно в балете преобладают эмоциональная и физическая стороны», - сказала в завершение беседы прима-балерина Айгерим Бекетаева.