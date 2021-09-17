Постановление санврача: внесены изменения в работу ряда объектов Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения и дополнения в работу ряда объектов Актюбинской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач Актюбинской области постановил внести следующие изменения и дополнения:

1) в констатирующей (преамбулы) части ПГГСВ-24 слова «№68 от 25 декабря 2020 года» изменить на слова «№42 от 10 сентября 2021 года»;

Также вносятся изменения пунктах 15, 26, 27, 41, 46 приложение к ПГГСВ-24.

Общественному транспорту разрешается работа в штатном режиме с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами и с соблюдением требований приложения 14 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №38 от 2 сентября 2021 года.

Сохраняется запрет на работу банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе), за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». К слову, участникам проекта разрешается работа в будние дни с 07:00 до 00:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» с 07:00 до 02:00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест.

В субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешена работа с 07:00 до 00:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, лидерам проекта «Ashyq» с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Доставка и вынос еды осуществляется в штатном режиме.

В то же время строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок (за исключением п. 51) и т.п.) и других массовых мероприятий.

Магазинам по реализации всех видов непродовольственных товаров разрешается работа согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложения 5 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №38 от 2 сентября 2021 года.

В регионе вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями, за исключением участников проекта Ashyq. Объектам, участвующим в проекте Ashyq разрешается работа в будние дни с 09:00 до 00:00 часов при заполняемости не более 20% участники со статусом «Лидер» с 09:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 20%.

В субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте Ashyq с 09:00 до 00:00 часов при заполняемости не более 20%, лидерам проекта Ashyq с 09:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 20% при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Сохраняется запрет на проведение конференций, форумов, зрелищных, а также праздничных, семейных, торжественных, памятных, поминок (за исключением п.51) и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому.

Что касается банкетных залов в части проведения поминок, их работа тоже остается под запретом за исключением участников проекта Ashyq. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq» и со статусом «Лидер» разрешается работа в будние дни при заполняемости не более 30%, при обеспечении площади не менее 4-х кв. м. на одного человека, но не более 30 человек.

В субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте Ashyq и со статусом «Лидер» при заполняемости не более 30%, при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных (банкетов, свадеб, юбилеев и т.п.) и других массовых мероприятий.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.