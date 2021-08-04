Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно внесенным изменениям в постановление:

салоны красоты, парикмахерские и объекты, оказывающие косметологические услуги будут работать в области с 09:00 до 17:00 часов по предварительной записи. Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07:00 до 20:00 часов, по предварительной записи, при заполняемости до 50%, участники со статусом «Лидер» с 07:00 до 22:00 часов, при заполняемости до 60%.

Открытые рынки (продуктовые, скотные, не продуктовые) смогут работать в будние дни до 16:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни. А объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни до 17:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 19:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Крытые рынки (продовольственные и непродовольственные): разрешается работа в будние дни до 16:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни до 17:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 19:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Сохраняется запрет на функционирование межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок, на движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта» работают в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, за исключением объектов, участвующим в проекте «ASHYQ», с запретом работы в субботние и воскресные дни

ЦОНы по проекту «ASHYQ» могут работать с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни работают в будние дни с 09:00 до 18:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующие в проекте «ASHYQ». Доставка и вынос еды в штатном режиме.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий. Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме.

Летние площадки работают в будние дни с 09.00 до 18.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующие в проекте «ASHYQ». Доставка и вынос еды в штатном режиме. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Объекты общественного питания по типу столовых без реализации алкогольных напитков, за исключением столовых организованных коллективов смогут работать в будние дни с 07.00 до 18.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий. Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Доставка и вынос еды в штатном режиме.

Фудкорты также работают только на вынос и доставку еды, за исключением объектов, участвующим в проекте «ASHYQ». Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе) не работают в области.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети: им разрешено работать в будние дни до 17-00 часов, с запретом деятельности детских развлекательных центров (они могут работать, в случае участия детских развлекательных центров в проекте «ASHYQ»), с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Бани: разрешается работа в будние дни до 18.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, а объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Сауны будут работать в будние дни с 9-00 до 17-00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ», а объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

СПА-центры, бассейны: им разрешено работать в будние дни с 9-00 до 17-00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ», а объектам, участвующим в проекте «ASHYQ», разрешается работа в будние дни с 07-00 до 20-00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 12 лет) – их работе вводится запрет, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ», то есть, объектам, участвующим в проекте «ASHYQ» разрешается работа в будние дни с 12-00 до 20-00 часов, участники со статусом «Лидер» с 12.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Фитнес центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры, крытые спортивные объекты (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) будут работать в будние дни с 9-00 до 17-00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ», то есть объектам, участвующим в проекте «ASHYQ» разрешается работа в будние дни с 07.00 до 20-00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии – их работе вводится запрет, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ». им разрешено работать в будние дни с 07.00 до 20-00 часов, участники со статусом «Лидер» с 07.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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