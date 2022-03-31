Постановление санврача: какие ограничения сняли в организациях образования Акмолинской области
Согласно новому документу, при нахождении региона в «зеленой» или «желтой» зонах в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции и ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром).
«Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования», - говорится в постановлении.
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром).