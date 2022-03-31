РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 30 Март 2022 | GMT +6

    Постановление санврача: какие ограничения сняли в организациях образования Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с сегодняшнего дня вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №17 «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому документу, при нахождении региона в «зеленой» или «желтой» зонах в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции и ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром).

    «Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования», - говорится в постановлении.

    При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром).



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!