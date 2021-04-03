Постановление санврача: как будут работать ТРЦ, рынки и другие объекты в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об усилении ограничительных карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению работа банков, ЦОНов, отделения АО «Казпочта» устанавливается по предварительной записи в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов и с запретом работы в воскресные дни.

Cауны, бани в будние и субботние дни могут работать согласно внутреннему распорядку с запретом работы в воскресные дни.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры и объекты, оказывающие косметологические услуги, будут принимать по предварительной записи в будние и субботние дни согласно внутреннему распорядку, кроме воскресенья.

Крытые спортивные объекты (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы), фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры, бассейны будут работать по предварительной записи в будние дни согласно внутреннему распорядку с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров, ТРЦ, торговые дома, торговые сети будут открыты в будние и субботние дни согласно внутреннему распорядку (с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов), но приостановят свою работу в воскресные дни.

Продовольственные и непродовольственные рынки на открытом воздухе, крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут действовать в будние и субботние дни согласно внутреннему распорядку, в воскресенье же они будут закрыты.

Постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 3 апреля.

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