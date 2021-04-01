Постановление санврача: как будут обучаться школьники в  Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области, в котором прописано, как будут обучаться школьники в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению подпункт 3) пункта 3 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 марта 2021 года №ПГСВ-12 «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области» излагается в следующей редакции:

«3) обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 25 человек в классе, обучение по принципу один класс – один кабинет, соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).».

Также управлению внутренней политики Актюбинской области поручено провести массированное информирование населения об ограничительных и карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Актюбинской области посредством СМИ и социальных сетей.

В регионе следует обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 01 апреля 2021 года.