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Постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых вынес суд в Нью-Йорке

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Сентября 2020, 09:16
Постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых вынес суд в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке суд вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«3 сентября 2020 года Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства», - сообщили в ведомстве.

В Минюсте пояснили, что судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам.

Суд также установил, что Храпуновы нарушили некоторые судебные постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым.

«Решение от 3 сентября текущего года является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае текущего года и июле 2019 года. Данное решение является пятым по счету. Окончательный размер штрафа будет установлен после представления истцами суммы понесенных судебных затрат», - добавили в Минюсте.

По информации ведомства, судебное разбирательство «Flatotel» в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан (от имени акимата г.Алматы) совместно с АО «БТА Банк» более четырех лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США Истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей.

«Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка», - заявил консультант Правительства РК – партнер «Boies Schiller Flexner LLP» Мэттью Шварц.


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