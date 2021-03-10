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    19:51, 09 Март 2021 | GMT +6

    Постановление об усилении мер в Хромтауском районе утратило силу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление «О признании утратившим силу постановления № ПГСВ-5 от 18 февраля 2021 года главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Хромтауского района», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководствуясь пунктом 3 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и подпунктом 22) пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» №68 от 25 декабря 2020 года (согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам Республики Казахстан в разрезе районов РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК на 22.02.2021г. Хромтауский район находится в «зеленой» зоне), постановляю: признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 18 февраля 2021 года №ПГСВ-5 «Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Хромтауского района», - говорится в документе.

    Постановление вступает в силу с 9 марта.

    Ранее сообщалось о внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области «О мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области».


    Теги:
    Коронавирус в РК Актюбинская область
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