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    22:42, 16 Март 2022 | GMT +6

    Постановление о работе проекта «Ashyq» подписал санврач СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал постановление о внедрении проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, продолжится реализация и внедрение «Ashyq» в фитнес-клубах, спа-центра, банях, саунах, компьютерных клубах, боулингах, в театрах и кинотеатрах, на объектах общественного питания, в том числе по типу столовых, в бильярдных клубах, на выставках, в отелях и ЦОНах, в детских развлекательных центрах, рынках, в торговых сетях, спорткомплексах и ряде других объектов с массовым пребыванием людей.

    «Участникам проекта «Ashyq» необходимо обеспечить соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внедрении проекта «Ashyq» от 14 марта 2022 года № 14. При переходе области в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону продолжить соблюдение требований согласно приложению 1 к настоящему постановлению. Обеспечить соблюдение требований настоящего постановления», - говорится в документе.

    Олеся Жуковень


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
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