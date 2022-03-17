Постановление о работе проекта «Ashyq» подписал санврач СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал постановление о внедрении проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, продолжится реализация и внедрение «Ashyq» в фитнес-клубах, спа-центра, банях, саунах, компьютерных клубах, боулингах, в театрах и кинотеатрах, на объектах общественного питания, в том числе по типу столовых, в бильярдных клубах, на выставках, в отелях и ЦОНах, в детских развлекательных центрах, рынках, в торговых сетях, спорткомплексах и ряде других объектов с массовым пребыванием людей.

«Участникам проекта «Ashyq» необходимо обеспечить соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внедрении проекта «Ashyq» от 14 марта 2022 года № 14. При переходе области в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону продолжить соблюдение требований согласно приложению 1 к настоящему постановлению. Обеспечить соблюдение требований настоящего постановления», - говорится в документе.

Олеся Жуковень