Постановление о подготовке организаций образования подписал главный санврач Акмолинской области
В частности, главный санврач постановил разрешить обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевшие коронавирусом в течение трех месяцев после выздоровления.
1 раз в 7 дней необходимо проводить обязательное ПЦР тестирование лиц, имеющих временные медицинские противопоказания и не имеющих вакцинацию, за исключением лиц , имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение трех месяцев после выздоровления.
Также следует внедрить приложение Ashyq при входе в организации, нужно следить за соблюдением масочного режима, обеспечить достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожаных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств.
Нужно увеличить кратность уборки и дезинфекции в помещении, обеспечить ежедневный входной фильтр педагогов, персонала и обучающихся.
Также следует обеспечить заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против коронавируса. Допускается заселение студентов, не достигших 18 лет и имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев, с запретом на вход посторонних лиц.