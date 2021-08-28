Постановление о подготовке организаций образования подписал главный санврач Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, главный санврач постановил разрешить обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевшие коронавирусом в течение трех месяцев после выздоровления.

1 раз в 7 дней необходимо проводить обязательное ПЦР тестирование лиц, имеющих временные медицинские противопоказания и не имеющих вакцинацию, за исключением лиц , имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение трех месяцев после выздоровления.

Также следует внедрить приложение Ashyq при входе в организации, нужно следить за соблюдением масочного режима, обеспечить достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожаных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств.

Нужно увеличить кратность уборки и дезинфекции в помещении, обеспечить ежедневный входной фильтр педагогов, персонала и обучающихся.

Также следует обеспечить заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против коронавируса. Допускается заселение студентов, не достигших 18 лет и имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев, с запретом на вход посторонних лиц.