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    02:23, 26 Март 2022 | GMT +6

    Постановление главного санврача РК: вакцинации Pfizer подлежат лица от 12 лет и старше

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об алгоритме организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, вакцинации против КВИ не подлежат лица , имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.

    В случаях, когда на введение первой дозы вакцинации против КВИ, развилась необычная сильная реакция, завершение вакцинации данным видом вакцины не проводится. При этом, не ранее чем через 3 месяца по желанию прививаемого может проводиться повторный полный курс вакцинации с применением другого вида вакцины против КВИ.

    Вакцинация переболевших КВИ:

    - лица, переболевшие любыми формами КВИ, могут прививаться против КВИ однократным курсом вакцинации c интервалом 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией;

    - лиц с хроническими заболеваниями, относящихся к группе высокого риска по КВИ, рекомендуется прививать полным курсом вакцинации против КВИ;

    - лица, заболевшие после получения первой дозы вакцины против КВИ, могут привиться второй дозой вакцинации через 3 месяца после выздоровления.

    При этом, в случае, если гражданин заболел КВИ до 21 дня со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вводится вторая доза вакцины и завершается курс вакцинации. В случае, если гражданин заболел КВИ на 21 день и позже со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вторая доза вакцины может не вводиться и курс вакцинации завершается.

    Лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом, выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

    Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.

    Также в документе сказано, что вакцинации против КВИ с применением вакцины «Comirnaty» (Pfizer) подлежат лица в возрасте 12 лет и старше, в том числе иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана 3 и более месяцев.

    Лица, получившие первую дозу вакцины «Comirnaty» (Pfizer) за рубежом могут завершить курс вакцинации вакциной «Comirnaty» (Pfizer) в Казахстане.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Напомним, ранее главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Минздрав РК
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