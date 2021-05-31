Постановление главного санврача РК: начнут выдаваться бумажные справки о получении вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года № 3 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №3) следующие дополнения:

приложение 1 к ПГГСВ №3 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, гражданам Республики Казахстан по требованию на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям с 1 июня 2021 года;

2) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, иностранным гражданам по требованию на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям c 1 июня 2021 года;

3) организовывает проведение вакцинации против КВИ лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов с выездом на дом»;

приложение 1 к ПГГСВ №3 дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:

«72-1. Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) вводят в Модуль «Вакцинация» РПН МЗ РК (далее – Модуль) сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов с 1 июля 2021 года;

2) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной «QazCovid-in» («QazVac») в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан (далее – МОН РК);

3) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной «QazCovid-in» («QazVac») при предоставлении подтверждающей информации МОН РК»;

приложение 1 к ПГГСВ №3 дополнить пунктом 72-2 следующего содержания:

«72-2. Ответственные лица управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент ежедневно вносят данные по движению вакцин против КВИ в Модуль»;

приложение 1 к ПГГСВ №3 дополнить пунктом 72-3 следующего содержания:

«72-3. По результатам проведения вакцинации против КВИ граждане Республики Казахстан и иностранные граждане получают электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» по форме согласно приложению 6 к настоящим Методическим рекомендациям».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 27 мая 2021 года.

Подробнее с текстом нового постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК заявили, что на сегодня казахстанцам бумажный паспорт вакцинации не выдается.