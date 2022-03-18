Постановку «Қыз Жібек» в «Астана Опера» увидели бесплатно врачи, учителя, ветераны, полицейские
Инициатива столичного акимата нашла поддержку со стороны Министерства культуры и спорта РК и реализуется с 9 февраля по 29 марта совместно с управлением культуры и театром «Астана Опера». На этот проект бесплатно выделено более 2000 пригласительных билетов, чтобы работники коммунальных служб, образования, здравоохранения, социальной, информационной сферы города Нур-Султан, сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, а также многодетные матери и ветераны получили возможность посетить лучшие постановки.
«Сегодня я посетила театр «Астана Опера» в столице и посмотрела спектакль «Қыз Жібек». На эту постановку я получила приглашение при поддержке акимата города Нур-Султан. Раньше я видела только художественный фильм «Қыз Жібек». Я очень рада, что сегодня стала специальным гостем», - рассказала жительница города Гульжазира Зейнолла.
«Хочу выразить огромную благодарность за проведение такого спектакля и приглашение на него. Честно говоря, впервые я побывала в театре «Астана Опера». И спектакль, и здание очень понравились. Очень рада», - коротко прокомментировала жительница города Аягоз Бектурганова.
Трудовые коллективы, принявшие участие в спектакле в качестве специальных гостей, пожелали, чтобы проект «МәдениЕл» продолжался и в дальнейшем.
«В рамках проекта «МәдениЕл» приглашение на сегодняшнюю постановку было предоставлено бесплатно. Я уверен, что это будет способствовать повышению культурного уровня населения. Хотелось бы, чтобы такие проекты не прекращались и продолжались», - отметил житель города Абылайхан Канатбек.
Ранее сообщалось, что трудовые коллективы столицы получат приглашения на спектакли «Астана Опера».