Постановку «Қыз Жібек» в «Астана Опера» увидели бесплатно врачи, учителя, ветераны, полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ – В рамках проекта «МәдениЕл», организованного в Нур-Султане, в театре «Астана Опера» прошла постановка «Қыз Жібек». Гостями вечера стали трудовые коллективы, получившие специальные приглашения. Об этом сообщает официальный сайт акимата города, передает МИА «Казинформ».

Инициатива столичного акимата нашла поддержку со стороны Министерства культуры и спорта РК и реализуется с 9 февраля по 29 марта совместно с управлением культуры и театром «Астана Опера». На этот проект бесплатно выделено более 2000 пригласительных билетов, чтобы работники коммунальных служб, образования, здравоохранения, социальной, информационной сферы города Нур-Султан, сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, а также многодетные матери и ветераны получили возможность посетить лучшие постановки.

«Сегодня я посетила театр «Астана Опера» в столице и посмотрела спектакль «Қыз Жібек». На эту постановку я получила приглашение при поддержке акимата города Нур-Султан. Раньше я видела только художественный фильм «Қыз Жібек». Я очень рада, что сегодня стала специальным гостем», - рассказала жительница города Гульжазира Зейнолла.





«Хочу выразить огромную благодарность за проведение такого спектакля и приглашение на него. Честно говоря, впервые я побывала в театре «Астана Опера». И спектакль, и здание очень понравились. Очень рада», - коротко прокомментировала жительница города Аягоз Бектурганова.

Трудовые коллективы, принявшие участие в спектакле в качестве специальных гостей, пожелали, чтобы проект «МәдениЕл» продолжался и в дальнейшем.

«В рамках проекта «МәдениЕл» приглашение на сегодняшнюю постановку было предоставлено бесплатно. Я уверен, что это будет способствовать повышению культурного уровня населения. Хотелось бы, чтобы такие проекты не прекращались и продолжались», - отметил житель города Абылайхан Канатбек.

Ранее сообщалось, что трудовые коллективы столицы получат приглашения на спектакли «Астана Опера».







