Постановки, выставки, экскурсии: какие мероприятия пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе учреждения культуры Нур-Султана порадуют жителей интересными постановками, отметят день рождения великого писателя Сакена Сейфуллина, а также проведут различные выставки, главная цель которых – просвещение горожан. Какие культурные мероприятия можно посетить в столице в ближайшие дни, проинформировали в пресс-службе акимата столицы, передает МИА «Казинформ».

В театре «Nomad City Hall» имени Азербайжана Мамбетова 15 октября покажут лиро-эпос «Қыз Жібек» автора Жүсіпбек қожа Шайхисламұлы.

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького 13 октября в 11:00 и 14:00 покажет сказку А. Болдинова «Приключение Аистенка». С 14 по 16 октября во время вечерних показов пройдут сценические фантазии по рассказам В. Шукшина «Светлые думы».

С 15 по 17 октября у жителей столицы будет прекрасная возможность сходить всей семьей в театр кукол на постановку М. Аргимбаева «Элвин и жители волшебного леса».

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» 13 октября проведет выставку «Өткен күн әрқашан жадымызда» памяти художниц и писательниц, отбывавших срок в Акмолинском лагере жен изменников родины.

16 октября будет организована выставка на тему «Детским взглядом на историю репрессий».

Ценители мюзиклов смогут посмотреть постановку Т. Ахметжана «Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым» карагандинского государственного ордена Дружбы народов русского драматического театра имени С. Станиславского. Артисты из Караганды выступят на сцене «Жастар театры» 12 октября в 19:00. Также с 15 по 17 октября здесь представят премьеру драмы «Қанаттылар».

12 октября Государственный театр танца «Наз» проведет литературное мероприятие, посвященное 110-летию казахского поэта Касыма Аманжолова на тему «Сәулелі ойдың кеніші».

В Столичном цирке 13 октября пройдет цирковая реприза в онлайн формате «Международный день неудачника», а 16 октября будет организовано еще одно онлайн мероприятие - «Всемирный день пения».

В Музее Сакена Сейфуллина на этой неделе запланировано несколько мероприятий, которые проведут в онлайн режиме на официальных страницах учреждения в соцсетях. Так, будут опубликованы исследования из рубрик «Музей қорынан» и «Сырлы жәдігерлер», видеоэкскурсия, отрывок из романа «Тернистый путь». 15 октября в Музее отметят день рождения Сакена Сейфуллина.

13 октября «Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет лекцию, посвященную 110-летию писателя, драматурга Зейтуна Акишева в рамках рубрики «Казахские духовные деятели».

«Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия» 12,13 и 15 октября проведет литературно-музыкальную лекцию на тему «Деятели казахской духовности», онлайн-урок «Основатели государства Керей и Жанибек» и расскажет о 30-летии полета первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова.

16 октября Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» покажет иллюминацию «Казахские орнаменты и их сущность».

Столичная централизованная библиотечная система представит сразу 13 мероприятий на этой неделе. 13 октября массовая библиотека №15 организует выставку-поздравление «Пусть осень жизни будет теплой!», а детская библиотека №5 - обзор творчества «Саин казахской литературы».

14 октября в детской библиотеке №4 запланировано мероприятие «Экологический взгляд. Исчезающая красота: по страницам «Красной книги», а в массовой библиотеке №2 - профилактическая беседа «Жасөспірім және заң».

15 октября детская библиотека №5 проведет встречу с благотворительной организацией «Ескендір» «Духовная мораль - основа духовной традиции», отдел обслуживания ЦГБ - актуальный диалог «Сближение народов и культур», массовая библиотека №5 - Тренинг, библиофреш «Семья – основа счастья», ЦДЮБ - онлайн экскурс «Балаларға базарлық», детская библиотека №3 - книжный обзор «Свет и тепло, его сердца...».

Напомним, что до 29 октября продолжают свою работу коворкинг центр в библиотеке дворового клуба «Замандас 21», а также кружки: английский язык, АРТтерапия, шахматы и тогызкумалак.

Стоит отметить, что все запланированные мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.