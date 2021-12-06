Постановки, лекции, концерты: Какие культурные мероприятия состоятся в течение недели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этой неделе культурные учреждения столицы проведут множество разноплановых мероприятий на любой возраст. Жителей и гостей города ждет немало спектаклей, выставок, концертов, познавательных лекций, приуроченных к 30-летию Независимости страны и другим юбилейным датам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Пять постановок на этой неделе покажут в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Горького. 8 декабря в 11:00 и 14:00 часов, а также 10 декабря в 11:00 часов в Малом зале театра можно посмотреть сказку М. Бартенева «Снегурушка». Вечером 8 декабря горьковцы приглашают на трагикомическую притчу Г. Горина «Кин IV». Днем позже зрители могут посмотреть черный детектив М. Макдонаха «Человек-подушка». 11 декабря в 17:00 часов в театре поставят музыкально-поэтическую композицию по произведениям С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. Жансугурова «Крылатая исповедь вольных сердец». В выходные, 11 и 12 декабря актеры выступят с детективной трагикомедией Р. Тома «Восемь любящих женщин».

6 декабря в 19:00 часов театр «Жастар» приглашает на премьеру драмы И. Есенберлина «Влюбленные».

7 декабря в 15:00 часов в Музыкальном театре юного зрителя в честь 90-летия именитого поэта Мукагали Макатаева покажут музыкально-поэтический спектакль «Ғашық-Жүрек». 9 и 14 декабря в 15:00 часов на сцене МТЮЗа представят музыкальную сказку «Золушка».

10-12 декабря столичный Театр кукол приглашает на инсценировку А. Салаевой «А ты знаком с Алдар косе?», поставленной по мотивам народной сказки.

9 и 10 декабря в 19:00 Государственная академическая филармония им. Еркегали Рахмадиева проведет танцевальные вечера «Inside» в честь пятилетия ансамбля эстрадного танца «ALEM». Гостей ждет современная экспериментальная хореография с использованием музыки отечественных и зарубежных композиторов.

11 декабря на сцене КЦ «Астана» состоится концерт фольклорного ансамбля «Сарыарка» «Абыз бабам», посвященный 155-летию лидера партии Алаш Алихана Бокейханова. Художественный руководитель ансамбля - «Отличник культуры» Тогжан Жахин. На вечере выступят «Отличник культуры» Секен Сыздык, обладатель государственной молодежной премии «Дарын» Алтынбек Абильда, лауреаты республиканских конкурсов Саулежан Тагзия, Нуржан Мейрхан, Жаксыгельды Маясаров, Алуа Калымбекова, Озгерис Шерикбай, Шығыс Махан, Айгерим Кульшина и ансамбль эстрадного танца «Алем».

На этой неделе Дворец «Жастар» опубликует на своих страницах в соцсетях «Музыкальное ассорти. «Поют Все!», где можно будет посмотреть творческие номера участников чемпионата по караоке прошлых лет. Также будет проведена познавательная викторина для детей и взрослых по профилактике правонарушений в столице.

Ряд мероприятий подготовила и Централизованная библиотечная система. Так, сегодня детская библиотека № 5 запустила конкурс-онлайн рисунков читателей «Наши сердца бьются за независимость», который продлится до 20 декабря. Массовая библиотека № 10 в п. Мичурино организует 9 декабря письмо-примечание «Сыбайлас жемқорлыққа жастардың көзқарасы» с целью разъяснения детям понятия о коррупции. 10 декабря детская библиотека № 3 проведет мероприятие «В потоке истории «Мой Казахстан, Ты – колыбель степного народа», а детская библиотека № 8 – хронограф «Казахстан – огромный дом. Большой семьёй мы здесь живём!». В этот же день массовая библиотека № 5 приглашает читателей на час информации «Жанқожа батыр», приуроченный к 165-летию национально-освободительного восстания во главе с Жанкожой Нурмухамедовым. 12 декабря массовая библиотека № 12 готовит онлайн – историческую викторину «Признанная миром страна – Казахстан».

Сегодня, 6 декабря Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» проводит мероприятие на тему «Текті сөздің төресі - терме», приуроченное к 30-летию Независимости РК, 35-летию декабрьских событий 1986 года. Также Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» опубликовала видеоролик о творческом пути художника Т. Байгалиева.

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» в своих аккаунтах в соцсетях 8 декабря проведет онлайн-лекцию «Күй атасы-Құрмангазы», посвященную 215-летию со дня рождения Курмангазы Сагырбайулы, а 10 декабря отметит День прав человека.

Музей Сакена Сейфуллина на страницах Seifullin_museum (Instagram), Сәкен Сейфуллин Музейі (Facebook) в течение недели будет публиковать познавательную информацию из жизни Сакена Сейфуллина, исследования о развитии музейной деятельности, а также проведет в онлайн режиме круглый стол «Казахский язык – моя судьба».

Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия организует онлайн лекции на темы: «Сакральная карта. История Нур-Султана в памятниках и объектах столицы» и «Памятники Нур-Султана, воздвигнутые за годы независимости страны», посвященные 30-летию Независимости Казахстана.

Все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении саннорм и требований карантина.