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    16:56, 12 Август 2023 | GMT +6

    Постановка сирот и инвалидов в очередь на жилье будет производиться проактивно

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития на базе МЦРИАП и РГП «Центр поддержки цифрового правительства» в рамках проекта Invisible Government прошел брейнстроминг по жизненной ситуации «Очередь на жилье», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

    В ходе организации проекта при участии представителей Минздрава, Управления жилья и жилищной инспекции г. Астана, «Отбасы банка», Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и столичного Дома ребенка была собрана фокус-группа, в которую вошли граждане, нуждающиеся в жилье, из пилотных категорий: сироты и люди с инвалидностью 1 и 2 групп.

    В ходе брейншторминга фокус-группой выделены основные проблемы и болевые точки, связанные с присвоениями категорий и их приоритетностью, а также вопросы нецелевого использования накопленных пособий по достижению совершеннолетия детьми-сиротами. Кроме того, получены предложения по изменению норм в законодательстве.

    Также респонденты прошли онлайн-просник по жизненной ситуации, где в числе главных проблем отметили долгое ожидание очереди на жилье и наличие фиктивных разводов и сложности в присвоении инвалидности.

    Таким образом была получена обратная связь от граждан для дальнейшего реинжиниринга механизмов поддержки.

    По итогам брейншторминга фокус-группа поддержала инициативу об оказании госуслуги по постановке в очередь в проактивном формате.

    Министерством будут проводится соответствующие работы в части интеграции с необходимыми ИС для автоматического получения эталонных данных в Единую информационную систему очередников с целью проактивного уведомления о возможности встать в очередь без обращения вышеуказанных категорий в госорганы.


    Теги:
    МИИР РК Жилье Другие государственные органы Социальная поддержка Астана
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