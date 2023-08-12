Постановка сирот и инвалидов в очередь на жилье будет производиться проактивно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития на базе МЦРИАП и РГП «Центр поддержки цифрового правительства» в рамках проекта Invisible Government прошел брейнстроминг по жизненной ситуации «Очередь на жилье», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В ходе организации проекта при участии представителей Минздрава, Управления жилья и жилищной инспекции г. Астана, «Отбасы банка», Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и столичного Дома ребенка была собрана фокус-группа, в которую вошли граждане, нуждающиеся в жилье, из пилотных категорий: сироты и люди с инвалидностью 1 и 2 групп.

В ходе брейншторминга фокус-группой выделены основные проблемы и болевые точки, связанные с присвоениями категорий и их приоритетностью, а также вопросы нецелевого использования накопленных пособий по достижению совершеннолетия детьми-сиротами. Кроме того, получены предложения по изменению норм в законодательстве.

Также респонденты прошли онлайн-просник по жизненной ситуации, где в числе главных проблем отметили долгое ожидание очереди на жилье и наличие фиктивных разводов и сложности в присвоении инвалидности.

Таким образом была получена обратная связь от граждан для дальнейшего реинжиниринга механизмов поддержки.

По итогам брейншторминга фокус-группа поддержала инициативу об оказании госуслуги по постановке в очередь в проактивном формате.

Министерством будут проводится соответствующие работы в части интеграции с необходимыми ИС для автоматического получения эталонных данных в Единую информационную систему очередников с целью проактивного уведомления о возможности встать в очередь без обращения вышеуказанных категорий в госорганы.