Постановка Горьковского театра стала лучшим спектаклем года по версии объединения критиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное объединение театральных критиков подвело итоги и признало постановку государственного академического русского театра драмы имени М. Горького в Нур-Султане «Гоголь. Петербург» лучшим спектаклем года. Об этом сообщила пресс-служба театра, передает МИА «Казинформ».

Сценическая фантазия по повестям Н.В. Гоголя – это авторская творческая работа приглашенного из Санкт-Петербурга (РФ) режиссера Рачи Махатаева. Он выступил как автор инсценировки, режиссер, художник-постановщик и музыкальный оформитель.

В сюжет нового спектакля вошли три повести: «Шинель», «Записки сумасшедшего» и «Повесть о капитане Копейкине», а также мотивы других произведений из цикла «Петербургские повести».

Спектакль Рачи Махатаева – это, прежде всего, искрометная игра актеров, с юмором, с перевоплощениями. Участники спектакля легко, играючи раскрывают мистический мир гоголевских персонажей.

В спектакле заняты актеры Александр Корженко, Евгений Карачаров, Сергей Маштаков, Екатерина Максим, Ульяна Штильман, Вадим Халиков, Анастасия Понеделкова.

Напомним, первой постановкой Р. Махатаева в театре имени М. Горького была драма А. Островского «Гроза», премьера которой прошла в марте 2020 года.