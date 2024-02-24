Постамат для выдачи документов установили в одном из ЦОНов Караганды

В ЦОНе Караганды, на проспекте Шахтеров, 5/2, появился постамат для получения готовых документов. Он доступен круглосуточно во все дни недели. Забрать документы можно в любое удобное время, даже после работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ранее пилотный проект был внедрен в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более 2 тысяч документов, — отметили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“.

Теперь проект масштабировали на другие города, в числе которых Караганда.

Сервис доступен по 11 видам популярных услуг:

регистрация рождения ребенка;

регистрация залога движимого имущества;

апостилирование документов;

дубликаты правоустанавливающих документов и др.

При оформлении заявки на услугу в ЦОНе предложат забрать документ в постамате. Если вы согласились, сделать это необходимо в течение трех дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS.

В госкорпорации напомнили, что услугополучателям необязательно обращаться в ЦОН для того, чтобы забрать готовые результаты. Можно заказать доставку на дом, ответив согласием на SMS-уведомление.