РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Постамат для выдачи документов установили в одном из ЦОНов Караганды

    НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
    Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

    В ЦОНе Караганды, на проспекте Шахтеров, 5/2, появился постамат для получения готовых документов. Он доступен круглосуточно во все дни недели. Забрать документы можно в любое удобное время, даже после работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ранее пилотный проект был внедрен в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более 2 тысяч документов, — отметили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“.

    Теперь проект масштабировали на другие города, в числе которых Караганда.

    Сервис доступен по 11 видам популярных услуг:

    • регистрация рождения ребенка;
    • регистрация залога движимого имущества;
    • апостилирование документов;
    • дубликаты правоустанавливающих документов и др.

    При оформлении заявки на услугу в ЦОНе предложат забрать документ в постамате. Если вы согласились, сделать это необходимо в течение трех дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS.

    В госкорпорации напомнили, что услугополучателям необязательно обращаться в ЦОН для того, чтобы забрать готовые результаты. Можно заказать доставку на дом, ответив согласием на SMS-уведомление.

    Теги:
    ЦОН Цифровой Казахстан Регионы Казахстана Регионы Правительство для граждан Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!