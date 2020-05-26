Пост полиции из пуленепробиваемого стекла появился в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре начали устанавливать стационарные посты полиции нового образца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения безопасности людей и охраны общественного порядка павлодарский департамент полиции разработал проект модульного переносного стационарного поста полиции», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Такой пост установили на центральной набережной реки Иртыш в Павлодаре - излюбленном месте отдыха жителей и гостей города, где летом каждый день проходят массовые мероприятия, а на сцене «Ертис Променад» выступают звёзды зарубежной и отечественной эстрады.

«В целях эффективного несения службы по охране общественного правопорядка один из стационарных постов полиции установлен на набережной Павлодара. Второй в июне будет установлен на привокзальной площади, у автовокзала, - отметил заместитель начальника областного департамента полиции Дамир Сиразидимов. - Пост представляет собой переносную модульную конструкцию размером 7,1 на 3,1 метра со стеклянными витражами из пуленепробиваемого стекла. Стационарные посты состоят из трёх комнат, оборудованы всем необходимым: имеются две комнаты для работы, комната для приёма пищи сотрудника полиции; имеются сейф для хранения спецсредств, офисная мебель, стационарная радиостанция».

Внутри также есть, по его словам, кондиционер, домофон, система отопления. Пост полиции оборудован системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией. С момента открытия стационарного поста за помощью к полицейским обратились порядка 100 человек.